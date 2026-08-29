Ravenna, venditori abusivi di birra in zona Speryer: maxi-multa da oltre 10mila euro

Nuovi controlli straordinari svolti nelle ultime 48 ore dalla Polizia locale di Ravenna in area Speyer e nelle vie limitrofe. il bilancio è di “due persone denunciate per violazione di misure restrittive, per non avere ottemperato al daspo urbano e al provvedimento che disponeva il divieto di ritorno nel Comune di Ravenna”, a cui si aggiungono “multe pari ad oltre 5.000 euro ciascuno per violazione delle norme sul commercio e sulla tracciabilità dei prodotti, con immediato allontanamento e sequestro della merce, per un 36enne e una 49enne nigeriani, sanzionati per vendita abusiva di birra in bottiglie da 33 e 66 centilitri”.

Ne dà notizia il Comune. Nel corso dell’attività, inoltre, “tre giovani sono stati colti a consumare alcolici in aree protette da divieto specifico, un 19enne è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto sorpreso dagli agenti mentre urinava in un luogo pubblico, due individui in stato di manifesta ubriachezza sono stati multati e allontanati e un 38enne marocchino è stato sanzionato e allontanato perché svolgeva attività assimilabile al campeggio in un’area verde pubblica”. Sono poi stati multati “un italiano ai sensi del Regolamento del Verde e uno originario del Burkina Faso per violazione dell’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche al di fuori degli spazi consentiti”.