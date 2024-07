Ravenna, vendevano teli da mare e bibite in spiaggia: maxi-multa da 17mila euro

Gli agenti di Polizia Locale a tempo determinato, assunti per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia, a Lido di Dante hanno effettuato, a carico di venditori abusivi, il sequestro della merce posta in vendita senza le prescritte autorizzazioni.

Nello specifico, gli agenti hanno sanzionato un cittadino senegalese ed uno marocchino, sorpresi a vendere, rispettivamente, teli da mare e bibite. La merce, consistente in oltre 50 pezzi, tra teli mare e bibite, per un valore approssimativo pari ad oltre 450 euro, è stata sequestrata, ai fini della confisca.

Entrambi i venditori sono stati sanzionati, per la mancata autorizzazione alla vendita con 5.164 euro; il venditore di bibite inoltre, si è visto comminare sanzioni previste dai Regolamenti sulla Vendita di alimenti e dal TULPS per altri 7.000 euro. Per entrambi è, infine, scattato anche l’ordine di allontanamento e la denuncia a piede libero per irregolarità sul territorio nazionale per il venditore di alimenti.