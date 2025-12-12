Ravenna. Vende pellet di qualità diversa da quella indicata, denunciata un’impresa

Nell’ambito delle attività di controllo contro i traffici illeciti e le frodi commerciali, il Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna ha ispezionato un’impresa che opera nella rivendita di prodotti importati attraverso il porto di Ravenna e destinati al mercato nazionale.

Il controllo, effettuato in base alle disposizioni del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, ha riguardato un carico di pellet sfuso di legno di pino, ancora parzialmente stoccato nei magazzini aziendali e in fase di confezionamento in sacchi da 15 kg per la successiva distribuzione.

I militari hanno quindi approfondito le verifiche sulla regolarità della filiera e sulle modalità di commercializzazione del prodotto ai consumatori finali. Dall’analisi incrociata tra la documentazione d’importazione e le fatture emesse ai clienti, è emerso che circa 240.000 kg di pellet di pino – corrispondenti a 16.000 confezioni al dettaglio – erano stati venduti come pellet di abete, nonostante in Brasile, paese di provenienza, esistano esclusivamente piantagioni di pino.

Si tratta di una difformità tutt’altro che trascurabile: l’indicazione della qualità del prodotto è fondamentale per il consumatore, poiché il pellet di abete ha un prezzo maggiore essendo considerato di qualità superiore. La sua combustione, infatti, produce meno cenere e garantisce una resa energetica più elevata rispetto ad altre tipologie come pino, faggio, castagno o larice.

Poiché l’apposizione di indicazioni mendaci sulla qualità è stata ritenuta idonea a ingannare i consumatori, inducendoli all’acquisto nella convinzione di acquistare un prodotto di maggior pregio, la Procura della Repubblica di Ravenna è stata informata in relazione all’ipotesi di reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. Anche la società potrebbe essere chiamata a rispondere, con possibile applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.