Ravenna, vende 13 coltelli affilati al mercato: scatta la denuncia

Grazie alla costante presenza del Nucleo Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, presso l’area del mercato cittadino, questa mattina il personale dell’Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore procedeva a controllo presso il mercato settimanale di via Sighinolfi, appurando che uno spuntista, un cinquantenne del Bangladesh, in regola sul territorio nazionale, era intento alla vendita di 13 coltelli con punta e lama affilata di varie specie e dimensioni. Da controlli emergeva che l’uomo era gravato da diversi precedenti penali ma senza processi in corso. Visti i presupposti di legge l’uomo veniva accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di Ravenna per i rilievi foto-dattiloscopici e fotografici, come previsto dalla normativa vigente e, denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria, veniva denunciato, mentre gli strumenti da taglio da lui posti in vendita sequestrati penalmente.