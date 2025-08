Ravenna, velox non omologati: la Provincia prevede multe in calo

Dopo anni di crescita, la Provincia di Ravenna stima un calo consistente delle entrate da sanzioni stradali. Il Documento Unico di Programmazione prevede per il 2025 un gettito di 3,3 milioni di euro, destinato a scendere a 3 milioni nel 2026 e a stabilizzarsi a 2,8 milioni dal 2027. Pesa l’incertezza normativa sugli autovelox: un recente decreto ha messo in discussione la conformità degli apparecchi attualmente in uso, privi di omologazione secondo standard, secondo la Provincia, mai formalizzati. La Cassazione e alcuni giudici di pace – anche a Ravenna – hanno già annullato molte multe, creando un vuoto normativo in attesa di chiarimenti ufficiali.

Anche le sanzioni rilevate sulle strade comunali calano: da 1,5 a 1 milione. Se nulla cambierà, le entrate totali da multe scenderanno da 4,8 a 3,8 milioni in due anni. Un impatto rilevante per i conti dell’ente, che dispone di poche leve fiscali e conta soprattutto su imposte auto, assicurazioni e una quota della Tari.