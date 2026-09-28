Ravenna, Velocar non omologato: il giudice annulla due multe

Due successi in tribunale a Ravenna per gli automobilisti pizzicati da un velox oltre i limiti di velocità. Decisiva, ancora una volta, la distinzione tra dispositivo «omologato» e «approvato». Una differenza che può sembrare formale ma che, secondo la Cassazione, è sostanziale: per accertare validamente un eccesso di velocità non basta che l’apparecchio sia stato approvato, deve essere anche omologato. È su questo principio che si fondano due sentenze depositate il 16 settembre dal Tribunale di Ravenna. Due procedimenti differenti, entrambi relativi a multe elevate nel 2025 attraverso un Velocar arrivati allo stesso risultato: l’annullamento della sanzione.

Nel primo caso il verbale risaliva al 20 aprile 2025. Il Giudice di Pace aveva già dato ragione all’automobilista, annullando la multa perché l’apparecchio non risultava omologato. L’amministrazione aveva presentato appello sostenendo, tra le altre cose, la sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione.

Il Tribunale ha confermato l’annullamento richiamando l’orientamento della Cassazione: si tratta di due procedimenti distinti e l’approvazione non può sostituire l’omologazione richiesta dal Codice della strada. Nel caso esaminato, inoltre, l’amministrazione non aveva fornito la prova dell’omologazione del Velocar.