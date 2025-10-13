Ravenna, vede i Carabinieri e butta via la cocaina dall’auto, ma non evita l’arresto

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Mezzano, dopo il controllo di un’auto sospetta che si aggirava per le vie del paese, hanno arrestato un 24enne della zona, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è iniziato quando i militari hanno notato un’auto che si aggirava con fare sospetto tra le vie del paese ed hanno così deciso di fermarla. Al momento del controllo il conducente, un 24enne della zona, ha tentato di disfarsi di una dose di cocaina. A questo punto i Carabinieri, visto anche l’evidente nervosismo del ragazzo, hanno deciso di approfondire ed hanno perquisito anche la sua abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti un panetto di hashish di circa 100 grammi, un bilancino di precisione e del denaro contante, ritenuto essere il provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed il giovane, già peraltro conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari fino a questa mattina quando è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo.