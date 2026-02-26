Ravenna, vasta operazione antidroga ai Giardini Speyer, elicotteri e forze dell’ordine in azione - Gallery

Elicotteri e forze dell’ordine in azione: lotta senza quartiere allo spaccio di droga. A Ravenna è partita una vasta operazione nel primo pomeriggio di oggi nella zona dei Giardini Speyer. Una operazione ad alto impatto che ha coinvolto una cinquantina di operatori delle forze dell'ordine, coordinati dalla squadra mobile della questura e in supporto le unità cinofile della Guardia di Finanza, il reparto prevenzione crimine di Bologna e la Polizia Locale, oltre agli agenti della Questura. Si tratta della chiusura di una imponente operazione antidroga i cui risultati saranno resi noti domani mattina, venerdì 27 febbraio, in una conferenza stampa in Questura.