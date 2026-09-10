Ravenna, vandali contro le foto del Ponte dei Martiri. L’Anpi: «Ci auguriamo che siano accertate le responsabilità»

RAVENNA. Vandali contro il monumento del Ponte dei Martiri. A darne notizia sono l’Anpi Provinciale Ravenna e la Sezione “Lina Vacchi” che «esprimono forte indignazione per il grave danneggiamento subito dal monumento del Ponte dei Martiri, dove sono state rovinate alcune delle immagini che ricordano le vittime a cui quel luogo è dedicato»

«Un atto riprovevole e inaccettabile», scrivono, «, che colpisce un luogo della memoria antifascista e offende il ricordo di chi pagò con la vita la violenza del fascismo e della guerra. Un atto ripetuto nel giro di pochi anni. Ci auguriamo che venga fatta rapidamente chiarezza su quanto accaduto, che siano accertate le responsabilità e che il monumento possa essere ripristinato al più presto. I luoghi della memoria appartengono alla comunità e vanno custoditi e rispettati. Difenderli significa continuare a difendere i valori di libertà, democrazia e antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica».