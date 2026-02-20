Ravenna, “Valori contemporanei”: Legacoop celebra 140 anni di storia

La forza di un passato, 140 anni di storia, e quei “Valori contemporanei” che rappresentano anche il titolo dell’evento odierno al teatro Rasi di Ravenna. E lo sguardo al futuro, con una nuova edizione della Biennale dell’economia cooperativa, in programma a Milano a ottobre. Un doppio appuntamento che si inserisce in una fase di profonde trasformazioni economiche, sociali e ambientali e che chiama la cooperazione a ridefinire il proprio ruolo nello sviluppo del Paese. Ne parliamo con Simone Gamberini, presidente di Legacoop Nazionale, per approfondire le sfide e le prospettive della cooperazione: dal rapporto con le nuove generazioni alle grandi transizioni in atto, dal valore dei territori al bilancio di un mandato segnato da innovazione, sostenibilità e rilancio del ruolo pubblico del movimento cooperativo.