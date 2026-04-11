Ravenna, va al centro commerciale con le forbici per rubare vestiti: scoperta e denunciata

Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Ravenna hanno denunciato a piede libero una donna, per furto aggravato ai danni di alcuni esercizi all’interno del centro commerciale “ESP”.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte del personale di vigilanza. All’arrivo dei militari, la donna ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando due camicie e due magliette poco prima asportate in un negozio presente nella galleria del centro commerciale.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, per eludere i sistemi di controllo, utilizzava una piccola forbice, rinvenuta dai Carabinieri a seguito di perquisizione, per tagliare le etichette ed i dispositivi antitaccheggio. La perquisizione è stata poi estesa all’autovettura della donna, parcheggiata nell’area antistante il centro, permettendo di recuperare ulteriori capi di vestiario, tra cui una gonna e diverse magliette, risultati essere sottratti con la medesima tecnica da un altro negozio di abbigliamento.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 150 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Per la donna è scattata la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato.