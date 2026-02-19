Ravenna, va a casa della ex nonostante il divieto: arrestato

RAVENNA. Nella giornata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 31 anni, ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, reato previsto dall’art. 387 bis del Codice Penale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla sala operativa, che consentiva agli operatori di intervenire tempestivamente in via Eraclea, dove l’uomo veniva individuato nei pressi del condominio in cui risiede l’ex compagna, una giovane donna di 28 anni, destinataria della misura cautelare di protezione.

La presenza dell’uomo in prossimità dell’abitazione della persona offesa, in violazione del provvedimento imposto dall’Autorità Giudiziaria, ha determinato l’immediato intervento degli operatori, che hanno proceduto al suo arresto.

Informato il Pubblico Ministero di turno, è stato disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

«L’episodio», spiega una nota della Questura, «conferma l’attenzione massima della Polizia di Stato nei confronti dei reati legati alla violenza di genere e alle condotte persecutorie, nonché la determinazione nell’assicurare il rispetto delle misure poste a tutela delle vittime. La rapidità dell’intervento e il costante presidio del territorio rappresentano strumenti fondamentali per prevenire escalation di comportamenti potenzialmente pericolosi e garantire sicurezza e protezione alle persone più vulnerabili».