Ravenna, usavano abusivamente quattro barche come “boat&breakfast”, gestore denunciato e multa a ogni proprietario

Quattro barche usate abusivamente per fare attività di “boat & breakfast” sono state scoperte dalla guardia di Finanza di Rimini a Marina di Ravenna. Per una persona è scattata la denuncia e per quattro sanzioni per 45mila euro. Il “boat & breakfast” è un fenomeno in crescita, spiega la Gdf: i proprietari di imbarcazioni, anche di lusso, offrono ai clienti la possibilità di dormire in barca, con la colazione inclusa, per tutti i periodi dell’anno e con prezzi che variano fino ad arrivare a cifre importanti. Si tratta però di “esercizio commerciale delle unità da diporto ed è, di fatto, non contemplata e disciplinata dal nostro ordinamento giuridico”. Le situazioni più tipiche vedono, quindi l’uso di una barca privata, senza abilitazione all’utilizzo commerciale e comunque non riconducibile ad un soggetto imprenditoriale, che pubblicizza l’attività di “boat & breakfast” sui vari canali di pernottamento e prenotazione. Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle di mare sono partito proprio da social network e siti internet di booking on line, e dai riscontri in mare, nelle darsene e porti turistici. Non solo, ma alcuni degli ospiti sono stati ascoltati come testimoni e hanno confermato l’uso di tre imbarcazioni come strutture alloggiative, prenotate on line. Le fiamme gialle hanno poi scoperto quattro proprietari di barche vela che le davano in affitto pubblicizzandole sui siti di prenotazione on line. I quattro proprietari sono stati sanzionati per 45mila euro in totale, per l’esercizio abusivo di attività commerciale con imbarcazioni a vela ad uso esclusivo diportistico.

Una persona, considerato l’effettivo gestore sin dal 2022 delle attività, esercitate abusivamente, di “boat & breakfast” di tre imbarcazioni da diporto ormeggiate nel porto di Marina di Ravenna, è stato denunciato per omessa comunicazione alle Questure delle generalità delle persone alloggiate, che si stima in circa un centinaio di ospiti. La Gdf ha accertato che i proventi per il 2022 non sono stati dichiarati al Fisco.