Ravenna, Università: il rettore presenta il rinnovato plesso Sant’Alberto e l’aula Bovini di Casa Traversari VIDEO

L’insediamento universitario di via Sant’Alberto è ubicato su un’area di 18.400 mq ed è frequentato da circa 400 studenti di Scienze ambientali, Biologia marina, Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale e Science for conservation – restoration of cultural heritage.Nei primi anni 2000 è stato costruito un primo lotto che ha incluso i laboratori di ricerca e la centrale tecnologica, per una superficie netta di circa 4.700 mq. Quello che è stato inaugurato oggi è un secondo lotto che ha previsto un ampliamento di ulteriori 1.124 mq, disposti su due livelli (piano terra e piano primo). Il nuovo manufatto ha permesso il trasferimento delle residue attività ospitate in ITAS e Palazzo Guaccimanni e include spazi di servizio precedentemente assenti nel blocco aule, come un foyer con spazi di appoggio/ristoro per gli studenti.Sono state realizzate: 4 aule di piccole dimensioni, 3 laboratori chimico-biologici ad uso didattico, un’aula informatica e una sala studio, oltre al foyer con spazio lounge, ristoro e servizi igienici.Non potendo sopraelevare direttamente il blocco aule per cause tecniche, si è ipotizzato di realizzare un edificio “ponte” che, innestandosi a cavallo del blocco aule, lo scavalcasse fino a collegarsi ai laboratori di ricerca, rendendo l’insediamento più organico e lo svolgimento delle attività più integrato. All’esterno sono state ampliate l’area di parcheggio per le auto e per le biciclette.Il progetto definitivo è stato approvato a gennaio del 2019 (poco prima del periodo COVID) e quello esecutivo è stato approvato nel 2021. L’aumento dei costi sui materiali da costruzione nel periodo post-pandemia ha fatto sì che il Consorzio che si era aggiudicato i lavori si ritirasse senza terminarli. La sospensione delle attività e la riassegnazione tramite gara a una nuova ditta ha generato ritardi nella consegna. Le opere, finanziate nell’ambito del bando MUR per l’edilizia, hanno avuto un costo complessivo di 4.044.991 €.