Ravenna, una tartaruga deposita 98 uova a Punta Marina, presto l’appello per i volontari

RAVENNA. «Ogni tanto capitano notti indimenticabili e ieri è stata una di quelle», esordisce così il post su Facebook del Bagno Susanna di Punta Marina. Una giovane tartaruga ribattezzata Susy ha depositato 98 uova. Sul posto è giunto lo staff del Cestha. Il nido era troppo vicino alla battigia e si è provveduto a una rapida traslocazione in luogo più sicuro grazie a Turtlesoftheadriaticorg. Si tratta del primo nido di tartaruga marina nel comune di Ravenna. Le uova si schiuderanno tra circa 60 giorni. Per questo la zona ora è presidiata e a breve partirà anche una chiamata per i volontari che vogliono partecipare a questa bella esperienza.

Proprio poco giorni fa un caso analogo si è verificato sulla spiaggia di Riccione. Negli ultimi anni le tartarughe stanno salendo sempre più a nord.