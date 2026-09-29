Ravenna, una sua foto oscena finisce nella chat degli studenti: professore nei guai

Un professore 60enne di una scuola superiore di Ravenna ha inviato domenica scorsa in chat di suoi studenti una foto che ritrae una sua immagine oscena. La foto sarebbe stata assieme ad altre, con le pagine di un libro, ed è stata poi ritirata, ma è stata nel frattempo scaricata da vari ragazzi (presumibilmente alcuni anche minorenni) creando indignazione in diverse famiglie.

La dirigenza scolastica, che ieri ha incontrato alcuni docenti degli studenti interessati dalla chat, è al corrente dell’episodio e a breve potrebbe formalmente comunicarlo alla Procura ravennate, con conseguente eventuale apertura di un fascicolo per divulgazione di materiale pornografico finalizzata all’adescamento di minorenni. Secondo alcuni, il prof si sarebbe scusato anticipando che ne avrebbero parlato in classe. Tra le ipotesi, non si può escludere il gesto accidentale.