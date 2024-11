Ravenna, una serie di asfaltature mercoledì 13 novembre: ecco le vie interessate

A partire da mercoledì 13 novembre, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, inizieranno i lavori di riasfaltature di alcune vie del territorio comunale di Ravenna. I tratti di strada interessati sono:

via Antico Squero, da via Darsena a via Teodorico per 70 metri;

tutta via Albona

viale Europa, dalla rotonda in corrispondenza di via Don Carlo Sala verso la rotonda Gran Bretagna e dalla rotonda Francia verso la rotonda Germania.

I lavori comporteranno dei sensi unici alternati, si raccomanda quindi la massima prudenza.