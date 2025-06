Ravenna, una ruspa in azione in piscina a pochi passi dai bambini VIDEO

Una ruspa in azione in piscina a Ravenna a pochissima distanza dai bimbi in acqua. Lo segnala la lista “Ravenna al centro” nelle sue pagine social. L’episodio ieri mattina alla piscina comunale “Giovanni Gambi”. Come si nota dalle immagini, “una ruspa condotta da un operaio manovra all’interno dell’area dove si svolgono le attività ludico ricreative. Questo in beffa a tutte le raccomandazioni sulla sicurezza dei cantieri, e sulla sicurezza dell’impianto sportivo”.

Continua la nota di Ravenna al Centro: “Questo in beffa a tutte le raccomandazioni sulla sicurezza dei cantieri, e sulla sicurezza dell’impianto sportivo, all’episodio irresponsabile che ha visto solo pochi giorni fa un grave incidente mortale nel litorale ravennate proprio, tramite l’intervento di una ruspa. Ora non si può più stare tranquilli nemmeno in piscina, luogo chiuso e recintato dove i genitori mandano i propri figli a trascorrere un periodo di svago e che non debbono pensare ad un rischio così grave che possa interferire con i propri cari. La questione sembra quasi un filmato da Paperissima, ma purtroppo questo non lo è. È invece pura realtà. Ora vedremo se qualcuno aprirà delle indagini per capire come mai all’interno della piscina possa aggirarsi indisturbatamente un mezzo cingolato tra la folla dei bagnanti? Si potrà sperare che ciò non si ripeta mai più?”.