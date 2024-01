Ravenna, una piattaforma gigante della Rosetti Marino è partita per la Terra del Fuoco

E’ partito oggi pomeriggio, dopo essere stato caricato sull’imbarcazione di trasporto mercoledì scorso, un enorme manufatto del valore di almeno 81 milioni di euro realizzato dalla Rosetti Marino, che raggiungerà le fredde acque della Terra del Fuoco. Si tratta di una piattaforma, del peso di oltre 1.500 tonnellate e interamente realizzata dalla società di Ingegneria e Costruzioni di Ravenna, che il tre di gennaio era stata caricata in piena sicurezza sulla nave Heavy Transport Vessel “Interocean II”, battente bandiera coreana, che la porterà a destinazione. Una costruzione per la quale sono state impiegate circa un milione di ore di lavoro, senza incidenti, con picchi giornalieri di oltre 300 persone. La piattaforma Fenix ora impiegherà circa un mese di navigazione per raggiungere, a circa 60 chilometri al largo della costa della Terra del Fuoco, il giacimento di gas naturale più a sud del mondo che è gestito da Total Austral, la succursale argentina del colosso dell’energia francese TotalEnergies, che opera in partnership con la tedesca Wintershall e l’argentina Pan American Energy.