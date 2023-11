Ravenna, una piattaforma alta 90 metri e pesante 3mila tonnellate in viaggio verso l’Argentina

Una partenza spettacolare per un viaggio che durerà circa due mesi. Dai cantieri Piomboni di Marina di Ravenna di proprietà Rosetti Marino è ieri partito un enorme manufatto che è passato sotto gli occhi sbalorditi di chi ieri, nel pomeriggio, si fosse trovato sulla diga foranea in uscita dal porto. Si tratta del jacket con piloni che costituisce la componente delle fondazioni di una piattaforma metanifera in Argentina. Si tratta del corpo fondamentale del progetto Fenix per l’estrazione di gas nell’offshore sudamericano, a poche decine di chilometri dall’arcipelago della Terra del Fuoco. Un programma, che vedeva come committente Total Austral, che ora libererà gradualmente maestranze che serviranno al maxi-cantiere in Libia, una commessa la cui acquisizione è stata annunciata durante l’ultimo Omc.

Il passaggio del jacket è stato salutato dai lavoratori della Rosetti e dai fornitori, riuniti al Baretto di Marina di Ravenna, in un momento di festeggiamento che ha coinvolto anche l’ad Oscar Guerra e il presidente Stefano Silvestroni: «Era giusto condividere assieme questo bel passaggio per la vita della nostro Gruppo», ha commentato il vertice dell’azienda ravennate.