Ravenna, una persona cade nel Ronco: salvato dai pompieri

RAVENNA - Attimi di paura nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre nel fiume Ronco, all’altezza della chiusa di Borgo Montone. Un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere caduto, per cause in via di accertamento, nel corso d’acqua. Difficile l’intervento dei pompieri che hanno dovuto utilizzare anche l’autoscala per scendere dall’argine, dal momento che la diga porta ancora i segni del crollo del 2018 ed in quel punto era difficile raggiungere l’uomo caduto nel fiume, che è riuscito ad aggrapparsi ad un punto fisso per non farsi trasportare dalla corrente. La persona è stata recuperata e sta bene, è in ospedale per accertamenti. Si tratta di un uomo di origine romena di 52 anni.