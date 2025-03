Ravenna, una passeggiata con i cani maltrattati posti sotto sequestro: “Sono adorabili, venite ad adottarli”

Domenica 9 marzo alcuni volontari dell’Enpa hanno condotto a spasso quattro cani ospiti del canile comunale di Ravenna. Le bestiole sono tutte di razza pointer e fanno parte di un gruppo di dieci cani posti sotto sequestro, nel mese di dicembre del 2023, perché maltrattati.

In questo periodo quattro hanno trovato un nuovo padrone capace di amarli e rispettarli, i restanti, tutti giovani e di sesso maschile, sono ancora presso il canile comunale in attesa di essere adottati.

I cani in questione sono particolarmente docili e affettuosi. Vivrebbero bene in famiglia ed è un vero peccato che nessuno fino ad ora abbia voluto prenderli con sé.

La passeggiata si è svolta presso la diga foranea sud e nella spiaggia di Marina di Ravenna. “

Ai cani - scrivono i volontari Enpa - è stata così donata una giornata diversa e spensierata. Ci spiace evidenziare che il canile comunale sia poco frequentato dalle persone che intendono adottare un cane e quindi l’iniziativa se non altro ha reso possibile dare visibilità ai soggetti in questione. Facciamo comunque notare che, a seguito della precedente passeggiata svoltasi nello scorso gennaio, anch’essa effettuata dai nostri volontari in compagnia di alcuni cani del canile, lungo le vie del centro ravennate, una bestiola, in particolare, ha suscitato l’interesse di una persona che l’ha voluta adottare. I volontari dell’Enpa intendono dare seguito ad altre analoghe iniziative allo scopo di avvicinare la cittadinanza al canile e di trovare così nuovi adottanti”.