Ravenna, una panchina rossa al comando dei Vigili del Fuoco

Venerdì mattina presso il comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna si è tenuta l’inaugurazione della “panchina rossa” come simbolo contro la violenza sulle donne. Questo progetto è stato realizzato grazie all’impegno e all’organizzazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco C.N. sezione di Ravenna, con la collaborazione del Comune di Ravenna e del Comando Vigili del Fuoco di Ravenna. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dall’Oppio, del Direttore Regionale Notaro, del Comandante Petitto, del Prefetto di Ravenna De Rosa, del Questore e di tutte le forze dell’ordine, delle rappresentanze dell’amministrazione locale e delle associazioni locali in difesa della donna: Linea Rosa, Demetra Donne in Aiuto, SOS Donna,