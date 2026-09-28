Ravenna, una nuova Tac all’ospedale grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna interviene con una nuova importante erogazione per migliorare le prestazioni sanitarie per Ravenna e la Romagna: ha approvato infatti un finanziamento di 400mila euro per aiutare l’Azienda Usl ad acquistare una nuova Tac Spettrale per l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale San Maria delle Croci di Ravenna.

La richiesta è arrivata nelle settimane scorse proprio dall’Azienda Sanitarie ed immediatamente la Fondazione presieduta da Mirella Falconi Mazzotti ha approvato l’importante contributo. L’apparecchiatura Tac Spettrale consente un decisivo ulteriore miglioramento delle prestazioni di diagnostica fornite dall’Ospedale di Ravenna in termini di tempestività ed accuratezza della diagnosi. La Tac spettrale infatti è tra le innovazioni tecnologiche più promettenti della diagnostica e consente una visione non solo in immagini bidimensionali, fornendo informazioni sulla densità dei tessuti, la composizione chimica e le micro-variazioni delle strutture biologiche.

‘Questa erogazione, immediatamente effettuata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - spiega la presidente Mirella Falconi Mazzotti - è connessa al progetto più ampio avviato sette anni fa con la nascita dei corsi di Medicina a Ravenna, un progetto costruito sul miglioramento e potenziamento delle strutture e contemporaneamente sulla disponibilità di sempre più figure professionali; questo progetto ha visto e vede l’impegno non solo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per supportare lo sviluppo in ambito sanitario di Ravenna e della Romagna’.

In termini pratici, è possibile con la nuova Tac ridurre la dose di radiazioni erogate, la quantità di somministrazione di mezzo di contrasto, rilevare e caratterizzare meglio le lesioni, maligne e benigne, ottenere migliori risultati da esami angio-TC ad esempio per pazienti obesi e pazienti in chemioterapia, ridurre gli artefatti metallici, migliorare la differenziazione tra tessuti a basso contrasto.