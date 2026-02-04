Ravenna, una nuova sede Cgil in via Gulli: inaugurazione il 7 febbraio

Sabato 7 febbraio, alle 10, è in programma l’inaugurazione di una nuova sede della Cgil a Ravenna. L’appuntamento è in via Gulli 169 e parteciperanno all’iniziativa il sindaco Alessandro Barattoni e la segretaria generale della Cgil di Ravenna, Manuela Trancossi. Al termine dell’inaugurazione è previsto un piccolo rinfresco per i presenti.

Gli uffici di via Gulli saranno aperti dal lunedì al venerdì, con lo Spi Cgil che svolgerà un importante ruolo di accoglienza. Gli spazi si sviluppano al piano terra e ospiteranno importanti servizi per i cittadini, grazie alle presenze del Caf per la campagna fiscale, del Sunia e di Federconsumatori. “Aprire una nuova sede della Cgil in uno dei quartieri più popolosi non è una scelta casuale né simbolica: è una scelta politica, nel senso più alto del termine - commenta Manuela Trancossi -. La Cgil ha deciso di essere presente fisicamente dove vivono le persone, dove emergono i bisogni, dove le fragilità sono più evidenti e spesso meno ascoltate”.

Gli uffici in via Gulli rappresentano il terzo presidio in città della Cgil, dopo quelli in via Pellegrino Matteucci 15, dove sorge la Camera del lavoro provinciale, e quelli di via Bozzi 25.