RAVENNA - Comicità e cultura alla Notte d’oro di Ravenna. Mattatore della serata in piazza del Popolo il comico Giuseppe Giacobazzi che ha riempito il palco. Attorno, un centro animato come sempre accade in questa sorta di “capodanno autunnale” in cui i negozi e i locali restano aperti fino a tarda sera, così come musei e luoghi della cultura. Tanti gli eventi diffusi in città.