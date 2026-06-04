Ravenna, una lite tra condomini rischia di finire in tragedia: 50enne colpito alla nuca

Una violenta lite tra condomini è degenerata nel sangue nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18.30, in via Ortolani, a Casal Borsetti. A scontrarsi sarebbero stati due residenti (entrambi italiani) dello stesso stabile, un uomo di circa 50 anni e un vicino più anziano, al termine di una discussione poi rapidamente sfociata in aggressione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, durante il litigio uno dei due avrebbe colpito l’altro al capo con un oggetto contundente, inizialmente indicato come un’accetta. Il 50enne è rimasto ferito in modo serio, riportando un profondo taglio alla nuca con copiosa perdita di sangue.

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure al ferito, successivamente trasportato all’ospedale di Ravenna. Le sue condizioni, pur serie al momento dell’arrivo in pronto soccorso, non sarebbero tali da far temere per la vita.

La scena si è consumata all’esterno di una palazzina di tre piani, in un contesto residenziale nella zona sud del paese.

Numerosi i testimoni che avrebbero assistito alla lite, descrivendo momenti concitati e particolarmente violenti, con il ferito che perdeva sangue in modo evidente davanti agli occhi dei presenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e raccolto le prime testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Resta ancora da chiarire il motivo della lite, riconducibile molto probabilmente a screzi di vicinato. Informato dei fatti anche il pubblico ministero di turno, che sta valutando le ipotesi di reato: non si esclude, allo stato, la riqualificazione del fatto da lesioni personali aggravate a tentato omicidio, in base agli esiti degli accertamenti. Su questo punto sarà fondamentale capire anche con quale oggetto sia stato colpito al capo l’uomo ferito.