Un giorno di scuola speciale e diverso dagli altri, quello di oggi per due classi del Liceo Artistico. Il Lions Club Ravenna Host ha organizzato una giornata in piazza dedicata alle colonne veneziane di piazza del Popolo e al libro “Serenissima Ravenna” con le storiche foto di Enzo Pezzi. A partire dalle 11 si è svolta una lezione pubblica con gli autori e gli studenti del Liceo Artistico Nervi-Severini. Ad assistere alla lezione a cura di Stefania Gambirasio, le studentesse e gli studenti di due classi quarte del Liceo Artistico. Tra i presenti, anche il sindaco Alessandro Barattoni oltre al preside Gianluca Dradi. In prima serata, alle 19, alla sala Ragazzini, si svolgerà invece un dibattito su conservazione, restauro e tutela del patrimonio artistico. Il sindaco ha anche accompagnato gli studenti a vedere le colonne dall’alto.