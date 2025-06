Ravenna, una folla al funerale di don Giuliano Trevisan. C’è anche Riccardo Muti

RAVENNA. Si sono svolti oggi i funerali di don Giuliano Trevisan, per quasi quarant’anni parroco di Sant’Agata Maggiore, dove oggi si è svolta un’affollata cerimonia funebre con le tante persone che nel corso della loro vita hanno incontrato don Giuliano. Tra questi Riccardo Muti e Cristina Mazzavillani. Don Giuliano se n’è andato nei giorni scorsi all’età di 82 anni. Tre anni fa un ictus lo aveva costretto a lasciare la sua amata parrocchia. Nato a Ravenna nel 1943 e ordinato sacerdote nel 1967, è stato uno dei primi cappellani del villaggio Anic, poi vicario parrocchiale a San Rocco. Aveva studiato Sacra Scrittura dai domenicani. Per anni ha lavorato in Curia e, in particolare, all’Ufficio amministrativo. È stato anche economo diocesano e direttore dell’Opera di Religione dal 1980 al 1995. Parroco di Sant’Agata dal 1982, ha insegnato Religione all’Istituto Magistrale. Nel 1999 la nomina a canonico della Cattedrale. In tanti lo ricordano anche come assistente degli obiettori di coscienza. Appassionato di Sacra Scrittura e uomo di grande cultura, lascia una biblioteca ricchissima.