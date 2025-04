Ravenna, una fiaccolata a Ponte Nuovo in memoria di Edoardo

Il comitato cittadino di Ponte Nuovo e tutti gli amici di Edoardo Poggioli in accordo con la famiglia del 19enne scomparso in un terribile incidente in modo il 13 aprile, hanno organizzato una fiaccolata in sua memoria, che si terrà domani alle 20.30. Si partirà dalla Chiesa di Ponte nuovo in via Dismano, 55. Non saranno ammesse le candele con la fiamma. Chi vorrà potrà portare le candele a led oppure si useranno le luci dei cellulari.

Edoardo - in molti lo chiamavano “Edo” - era praticamente a un passo da casa quando è accaduto l’irreparabile. Poche centinaia di metri separano via Del Pino dal punto in cui, nel tardo pomeriggio di un sabato come tanti ha perso la vita. Stava percorrendo in moto, sulla sua Honda CR, via Dei Cotogni, quando è stato sorpreso da un’auto che stava uscendo in retromarcia dal cortile di un’abitazione.

L’istituto Morigia-Perdisa, la scuola che Edoardo frequentava, si è stretta attorno al dolore della famiglia, liberando dal cortile decine e decine di palloncini bianchi. Un’immagine straziante che ha affidato al cielo i messaggi di addio di amici, compagni di classe e conoscenti.

Un ragazzo conosciuto, amato, ricordato anche il giorno dopo la tragedia durante la messa nella chiesa di San Severo, durante l’omelia di don Dario. Edo era attivo anche come scout, frequentava il gruppo Ravenna 3.

Domani la fiaccolata sarà un’occasione per ricordare ancora una volta il suo sorriso.