Ravenna, una donna vuole buttarsi nel canale Candiano: eroico salvataggio della Polizia - Gallery

Il pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato ha salvato la vita ad una donna che voleva gettarsi nelle acque del canale Candiano. Il salvataggio oggi verso le 13.30 nel tratto di canale nei pressi del bar ristorante Soul Club. La donna, intenzionata a compiere un gesto estremo, è caduta nel canale e una volta lanciato l’allarme è stato immediato l’intervento del personale della Questura, con un agente prontissimo a salvarla utilizzando una scaletta lì vicina. La donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso insieme all’agente protagonista del salvataggio, che ha riportato lievi ferite durante l’intervento.