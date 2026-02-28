Ravenna, una donna cade nel fiume e viene salvata dai Vigili del Fuoco - Gallery

Momenti di puro terrore nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna: verso le 13.10, una donna di 70 anni è precipitata dall’argine ed è caduta nel fiume Ronco, rischiando seriamente di affogare. La caduta nei pressi dei cantieri dei due ponti di Madonna dell’Albero, all’altezza della rotonda della via Ravegnana, poco distante dal distributore del metano. La donna, per case in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ravenna, è caduta nel fiume, restando bloccata con i piedi nelle sabbie mobili sul fondo, con l’acqua a livello del collo e in situazione di gravissimo pericolo. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti evitando una tragedia, fino al trasporto in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi ma per fortuna non è in pericolo di vita.