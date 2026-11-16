Ravenna, una bici bianca sulla ciclabile del mare in ricordo delle vittime della strada

Sabato mattina a Ravenna, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, si è svolta la cerimonia di installazione di una bicicletta dipinta di bianco lungo la ciclabile del mare, in prossimità del contabici. L’iniziativa è il risultato del lavoro dei 20 ragazzi coinvolti da FIAB, con la presenza di Edoardo Giangiulio, referente dei progetti FIAB a Ravenna, in collaborazione con gli uffici dell’Assessorato al Decentramento. La bicicletta è stata realizzata nell’ambito dell’esperienza della “Riciclofficina”, inserita nel progetto Magliette gialle.

Alla cerimonia ha partecipato anche Nicole Balducci, rappresentante dell’Associazione Familiari e Amici delle Vittime della Strada. Il suo impegno e la sua testimonianza, già al centro della precedente inaugurazione della panchina bianca dedicata alla memoria del fratello, continuano a rappresentare un importante punto di riferimento per la comunità.

“Desidero ringraziare – ha dichiarato l’assessore alla Legalità Giancarlo Schiano - la Fiab, i ragazzi delle Magliette gialle, la Polizia locale, la Polizia stradale e tutte le autorità che presidiano e governano la strada, intervenendo nei momenti più difficili. La Fiab svolge da anni un’opera straordinaria di sensibilizzazione e formazione, anche nelle scuole, con oltre 3.000 incontri all’anno sul nostro territorio. Dai dati raccolti emerge un elemento su cui riflettere: c’è più rispetto delle regole da parte dei giovani, mentre si registra meno attenzione nella fascia d’età tra i 40 e i 60 anni, che purtroppo è anche quella maggiormente coinvolta negli incidenti gravi in bicicletta. Non bisogna mai abbassare la guardia: è necessario vivere nel rispetto delle leggi e nel ricordo di chi ha perso la vita sulla strada, puntando con decisione all’obiettivo “zero morti” entro il 2050”.