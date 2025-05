Ravenna, un videogioco a tema mosaico e una scultura cinetica a “Tessere del sapere” VIDEO

“Tessere del sapere” si è concluso nel week-end a Ravenna con un evento finale presso il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna, dove gli studenti presenti hanno mostrato i risultati del lavoro svolto. L’iniziativa ha coinvolto oltre 200 persone tra giovani, docenti, educatori e genitori. Promosso da G-Lab S.r.l. Impresa sociale con il supporto di due istituti scolastici del quartiere Darsena (I.C. Darsena e IPS Olivetti-Callegari) e della cooperativa Progetto Crescita, il progetto ha mirato a migliorare il benessere scolastico e contrastare la dispersione educativa, rafforzando il sostegno allo studio e ampliando le attività extrascolastiche nella zona. Grazie a un approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), sviluppato da G-Lab e Fondazione Golinelli, le attività hanno unito creatività e competenze digitali. I giovani partecipanti, affiancati da educatori esperti, hanno svolto laboratori innovativi nelle scuole coinvolte.

“Tessere del sapere” si è articolato in due percorsi distinti, pensati per coinvolgere attivamente due classi in esperienze creative e formative. Con la classe dell’IC Darsena si è pensato di realizzare un videogioco a tema mosaico, frutto di un percorso creativo che ha unito storytelling, progettazione grafica e prime basi di programmazione. Nel videogame, dal titolo The Lost Treasure - Alla scoperta di Ravenna, il giocatore va alla ricerca e alla scoperta dei tesori della città guidato dal sovrano Teodorico.

La classe dell’IPS Callegari ha invece lavorato alla progettazione di una scultura cinetica utilizzando i kit di Arduino ed esplorando meccanismi e funzionamenti della programmazione e del coding.