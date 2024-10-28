Ravenna, un successo l’Orienteering del Panathlon con le scuole

Scuole medie1. I.C. SAN ROCCO FAENZA (RAVENNA) Squadra n. 12. I.C. FUSIGNANO (RAVENNA) 3. I.C. COMACCHIO (FERRARA) Squadra n. 1Scuole superiori 1. LEONARDO DA VINCI Squadra n.2 CESENATICO (FORLI/CESENA) 2. LEONARDO DA VINCI Squadra n. 1 CESENATICO (FORLI/CESENA)1. IIS RITA LEVI MONTALCINI ARGENTA (FERRARA) Squadra n. 1Classifica di squadra dell’Orienteering 2024SCUOLA PRIMARIA (Elementari): 1. I.C. RANDI 2 (RAVENNA)ISTITUTI DI 1 GRADO (Scuole Medie):1. I.C. ALFONSINE (RAVENNA)2. I.C. PORTO GARIBALDI (FERRARA)3. S.M. DON ANDREOLI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)ISTITUTI DI 2 GRADO (Scuole Superiori):1. LEONARDO DA VINCI CESENATICO (FORLI/CESENA)2. LICEO CHIERICI (REGGIO EMILIA)3. LICEO CLASSICO (RAVENNA)