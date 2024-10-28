Ravenna, un successo l’Orienteering del Panathlon con le scuole

Ravenna
  • 28 ottobre 2024
Ravenna, un successo l’Orienteering del Panathlon con le scuole
Ravenna, un successo l’Orienteering del Panathlon con le scuole

Nella meravigliosa cornice della Piazza San Francesco di Ravenna si è svolto il XVI Orienteering culturale Città di Ravenna – IV edizione Claudia Subini, riservato ai ragazzi e alle ragazze delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado, della Regione Emilia Romagna.

La manifestazione è stata promossa dal Panathlon Club di Ravenna con la collaborazione della Direzione Scolastica Regionale - X Ambito Territoriale di Ravenna e la società FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento), il FICR (Federazione Italiana Cronometristi), il patrocinio della Provincia e il Comune di Ravenna, la Curia Arcivescovile di Ravenna-Cervia, il Comando della Polizia Locale della città e l’Associazione di volontari “Gli Scariolanti”.

Dopo la benedizione del Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Ravenna-Cervia, Monsignore Alberto Brunelli, circa 600 studenti, ragazze e ragazzi provenienti da tutte le province dell’Emilia Romagna, hanno percorso il centro storico di Ravenna per oltre due ore, indossando una maglietta con la scritta in colore rosso, rappresentante i colori della città.

Ogni scuola ha partecipato con squadre formate da sei componenti e ognuna era accompagnata da un insegnante. Il Panathlon Club di Ravenna, soddisfatto per la continua crescita di partecipanti, anno dopo anno, ringrazia tutte le Istituzioni e le persone che hanno collaborato, permettendo di portare avanti una manifestazione culturale e sportiva rivolta a giovani studenti.

Classifiche

Scuole medie

1. I.C. SAN ROCCO FAENZA (RAVENNA) Squadra n. 1

2. I.C. FUSIGNANO (RAVENNA)

3. I.C. COMACCHIO (FERRARA) Squadra n. 1

Scuole superiori

1. LEONARDO DA VINCI Squadra n.2 CESENATICO (FORLI/CESENA)

2. LEONARDO DA VINCI Squadra n. 1 CESENATICO (FORLI/CESENA)

1. IIS RITA LEVI MONTALCINI ARGENTA (FERRARA) Squadra n. 1

Classifica di squadra dell’Orienteering 2024

SCUOLA PRIMARIA (Elementari):

1. I.C. RANDI 2 (RAVENNA)

ISTITUTI DI 1 GRADO (Scuole Medie):

1. I.C. ALFONSINE (RAVENNA)

2. I.C. PORTO GARIBALDI (FERRARA)

3. S.M. DON ANDREOLI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

ISTITUTI DI 2 GRADO (Scuole Superiori):

1. LEONARDO DA VINCI CESENATICO (FORLI/CESENA)

2. LICEO CHIERICI (REGGIO EMILIA)

3. LICEO CLASSICO (RAVENNA)

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