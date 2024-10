Ravenna, un successo l’Orienteering del Panathlon con le scuole

Nella meravigliosa cornice della Piazza San Francesco di Ravenna si è svolto il XVI Orienteering culturale Città di Ravenna – IV edizione Claudia Subini, riservato ai ragazzi e alle ragazze delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado, della Regione Emilia Romagna.

La manifestazione è stata promossa dal Panathlon Club di Ravenna con la collaborazione della Direzione Scolastica Regionale - X Ambito Territoriale di Ravenna e la società FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento), il FICR (Federazione Italiana Cronometristi), il patrocinio della Provincia e il Comune di Ravenna, la Curia Arcivescovile di Ravenna-Cervia, il Comando della Polizia Locale della città e l’Associazione di volontari “Gli Scariolanti”.

Dopo la benedizione del Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Ravenna-Cervia, Monsignore Alberto Brunelli, circa 600 studenti, ragazze e ragazzi provenienti da tutte le province dell’Emilia Romagna, hanno percorso il centro storico di Ravenna per oltre due ore, indossando una maglietta con la scritta in colore rosso, rappresentante i colori della città.

Ogni scuola ha partecipato con squadre formate da sei componenti e ognuna era accompagnata da un insegnante. Il Panathlon Club di Ravenna, soddisfatto per la continua crescita di partecipanti, anno dopo anno, ringrazia tutte le Istituzioni e le persone che hanno collaborato, permettendo di portare avanti una manifestazione culturale e sportiva rivolta a giovani studenti.