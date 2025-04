Ravenna, un reparto di Chirurgia Generale nel segno dell’efficienza e della bellezza - Gallery

Questa mattina a Ravenna si è svolta l’inaugurazione ufficiale del rinnovati reparto di Chirurgia generale 1 dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Hanno presenziato all’inaugurazione il presidente della Regione Michele De Pascale e il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori. Un reparto che nasce nel nome della bellezza, con una serie di pannelli dedicati ai mosaici della città e un mosaico nato grazie alla collaborazione con il Liceo Artistico di Ravenna.

Grazie a questo intervento, il reparto è stato dotato di nuove strutture e miglioramenti volti a garantire un ambiente più accogliente e funzionale per pazienti e operatori sanitari. Tra le principali novità si segnalano: un nuovo bureau d’accoglienza, con arredi decorativi ispirati ai celebri mosaici di Ravenna; un rinnovamento degli ambienti, con nuove armadiature, tinteggiatura, un bagno attrezzato per persone con disabilità e l’installazione di nuovi corrimani lungo i corridoi; una libreria, dove i pazienti possono prendere libri in prestito e lasciarne altri; una

cyclette orizzontale di ultima generazione, a disposizione per la riabilitazione motoria dei pazienti.

Uno degli elementi più distintivi del progetto è la mostra permanente “Ravenna urbs salutis”, curata dal Prof. Roberto Filippetti, esperto di iconologia e iconografia. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Ravenna, dall’Ausl Romagna, dalla Scuola di Medicina dell’Università di Bologna e dall’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, offre un percorso visivo che sottolinea il legame profondo tra bellezza artistica e cura della persona.

I dieci pannelli espositivi, corredati da immagini ad alta definizione dei mosaici ravennati e da testi di approfondimenti sul loro significato simbolico, sono arricchiti da QR-code interattivi che permettono ai visitatori di ascoltare brani di musica classica selezionati dal Prof. Romano Valentini, creando così un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Ad aprire la mostra, un mosaico originale realizzato da Elena Guidi, studentessa del Liceo Artistico Nervi-Severini, che raffigura un dettaglio della volta a botte del Mausoleo di Galla Placidia. Questo generoso contributo sottolinea il ruolo del Liceo nel tramandare alle nuove generazioni l’arte musiva, patrimonio Unesco di Ravenna.