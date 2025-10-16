Ravenna, un’ora di sciopero dopo l’infortunio mortale al porto: «Ennesimo grave episodio con la presenza di aziende in appalto»

RAVENNA. Un’ora di sciopero lunedì 20 ottobre. Questo l’annuncio dei sindacati FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI del territorio di Ravenna dopo la morte del camionista avvenuta oggi a Ravenna.

«Le organizzazioni sindacali di categoria FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI del territorio di Ravenna», scrivono in una nota,« ritengono inaccettabile l’infortunio mortale avvenuto questa mattina presso lo stabilimento SAPIR al Porto di Ravenna nel quale purtroppo ha perso la vita Giuseppe Zuccoli di 67 anni un camionista di una ditta esterna investito da un altro camionista sempre di una ditta esterna. Le organizzazioni sindacali oltre a esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Giuseppe Zuccoli, auspicano che sia fatta al più presto chiarezza su quanto avvenuto. Non è che l’ennesimo grave infortunio, purtroppo questo con esito mortale, avvenuto in provincia nelle ultime settimane: un lavoratore investito da un macchinario nei lavori di ampliamento della statale Adriatica, un lavoratore travolto da un catasta di pallets alla DECO Industrie, un lavoratore investito da carrello in Marcegaglia. Tutti infortuni avvenuti con la presenza di aziende in appalto e con investimento da parte di mezzi in movimento. Già nella giornata di domani, come avvenuto anche per i precedenti infortuni, le organizzazioni sindacali incontreranno la direzione aziendale, a fronte di richiesta di incontro urgente, per analizzare cosa non ha funzionato, se le procedure sono state rispettate e valutare congiuntamente cosa modificare e migliorare perché questi incidenti non si ripetano più».

«Le organizzazioni sindacali», prosegue la nota, «nell’esprimere il proprio grido di allarme rispetto alla situazione richiamano tutti i soggetti, aziende, associazioni e istituzioni a una azione concreta per praticare e innalzare la salute e sicurezza sul lavoro. Quanto avvenuto, inoltre, ci interroga e ci impone nuovo impulso nel percorso di rinnovo, già avviato, del Protocollo sul miglioramento della salute e sicurezza nel sito portuale di Ravenna. Per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti e a supporto delle proprie richieste proclamano 1 ora di sciopero per lunedì 20 ottobre, ultima ora del proprio turno giornaliero o orario giornaliero per tutte le lavoratrici e i lavoratori dei settori portuale, facchinaggio e trasporti (merci logistica) di tutte le aziende operanti nel sito portuale di Ravenna».