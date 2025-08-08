Ravenna, un nuovo sgombero al centro sociale Spartaco - Gallery

Continuano le operazioni di sgombero al centro sociale Spartaco. La struttura di via Chiavica Romea è al centro di un’operazione di polizia dopo l’allontanamento di alcune persone avvenuto due giorni fa. Contestualmente a queste operazioni, la polizia locale ha anche controllato i dintorni della zona rilevando in un’area verde situata tra il centro sociale e il parco Teodorico alcune tende e attrezzature da campeggio che sono state raccolte e sequestrate dalla polizia locale. Sono stati infine allontanati anche alcuni giovani sorpresi in zona, nessuna sanzione a loro carico.