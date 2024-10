Ravenna, un docufilm sul viaggio di Michele Piancastelli: dal mare alla lotta contro la leucemia

Sette anni in viaggio in barca in solitaria dopo aver combattuto con una grave malattia, la leucemia. È la storia, purtroppo senza un lieto fine, di Michele Piancastelli, che sarà oggetto di un docufilm che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno. Il regista di “Altrove”, questo il titolo della futura pellicola, è il ravennate Ettore Zito, autore di recente di un altro docufilm, “Anime nel fango”, capace di ottenere numerosi premi. La storia di Piancastelli inizia nel 2009, quando dopo un controllo medico di routine (lavorava in un’industria del settore chimico) gli fu diagnostica la leucemia. Dopo sette mesi passati in ospedale per curarsi, dove fu sottoposto a un trapianto di midollo, il velista ravennate partì nel luglio dello stesso anno con “Altrove”, una barca di colore rosso con cui affrontò il giro del mondo. Dopo sette anni di viaggio in solitaria, durante i quali toccò i porti di tutto il mondo, e oltre 42mila chilometri percorsi, Michele rientrò a Marina di Ravenna nel 2016. Purtroppo la malattia è stata implacabile e il suo viaggio terreno è terminato il 5 dicembre 2022, a soli 56 anni.

Incasso in beneficenza

Il docufilm diretto da Zito e prodotto da Trickfree Productions dovrebbe essere presentato, almeno nelle speranze dell’autore, in un’occasione molto speciale. «La mia intenzione – spiega – è quella di proporlo in anteprima il 7 dicembre, due giorni dopo il secondo anniversario della morte di Michele, nel corso di una serata organizzata per commemorarlo. Ci tengo a sottolineare che parte del ricavato netto sarà donato all’Ail di Ravenna».

La passione per il mare