Ravenna, un commosso Barattoni riceve la fascia di sindaco: “Una responsabilità che onorerò ogni giorno” - Gallery

Un commosso Alessandro Barattoni ha ricevuto la fascia di sindaco dal predecessore (facente funzioni) Fabio Sbaraglia. Così il nuovo sindaco dopo la proclamazione: “Oggi inizia la fase in cui, punto per punto, inizieremo a porre le basi della Ravenna che avremo nei prossimi cinque anni. La fascia tricolore con il simbolo giallorosso del Comune e della Repubblica italiana è una grandissima responsabilità, che onorerò ogni giorno prendendomi cura di Ravenna.

Ho fatto tesoro di questi mesi di incontri, ascolto e confronto e sono pronto a restituire la fiducia di ogni singolo voto ricevuto. Lavorando ogni giorno per combattere la disaffezione verso la politica e restituire fiducia e speranza nell’amministrazione comunale. Staró poco dietro la scrivania e più sul nostro vasto territorio, in contatto diretto con i tanti e le tante che ogni giorno si prodigano per gli altri, per chi non ha voce, impegnandomi risolvere tempestivamente questioni della vita quotidiana, senza però dimenticare di guardare al domani.

Mai solo, e nel modo più concreto e coraggioso possibile, senza lasciare indietro nessuno.

Nell’interesse unico di Ravenna, delle e dei ravennati, di oggi, ma soprattutto di domani”.