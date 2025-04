Ravenna, un bar del centro chiuso per 15 giorni dopo una rissa. La titolare: “E pensare che ho allontanato dei malintenzionati ricevendo minacce di morte”

I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, venuta meno nelle ultime settimane. Infatti, nel corso di svariati controlli e verifiche effettuati in stretto raccordo, da Polizia di Stato e Polizia Locale di Ravenna, in più occasioni all’interno dell’esercizio sono state identificate persone pregiudicate. Inoltre, in una occasione, si è verificato un grave episodio quando gli avventori del suddetto locale hanno generato una rissa che, per essere sedata, ha richiesto l’intervento di due Volanti della Questura, due pattuglie del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Ravenna e di due equipaggi della Polizia Locale di Ravenna. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’Ordine Pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha decretato la sospensione del pubblico esercizio, che resterà chiuso per quindici giorni.

Da parte della titolare del locale c’è grande amarezza per quanto accaduto: “Questo provvedimento fa riferimento ad un episodio di fine dicembre, quando eravamo stati noi per primi ad allontanare le due persone protagoniste della vicenda. Da quando ho aperto ho investito molto nel locale che è frequentato da professionisti e da brave persone. Nei primi due anni io stessa mi sono impegnata per allontanare soggetti che non mi piacevano, per questo ho subito minacce di morte verso di me e mio figlio. Mi è stata anche rigata la macchina. Però di fronte a questi provvedimenti passa la voglia di investire e impegnarsi”. Per quanto riguarda la clientela con precedenti la titolare aggiunge: “Sono venuti a fare controlli a persone che stavano facendo l’aperitivo, non compiendo reati. Io non posso chiedere i precedenti penali ad ogni cliente”.