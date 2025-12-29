Ravenna, un anno di sicurezza: 254 arresti, 75 chili di droga sequestrati e oltre 56mila persone identificate

Oltre duemila operatori impegnati, più di 400 manifestazioni sportive ed eventi seguiti e decine di servizi straordinari ad “Alto Impatto”: è il bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno dalla Polizia di Stato sul territorio della provincia di Ravenna, tracciato dalla Questura.

L’attività di controllo del territorio, condotta dagli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dai Commissariati di Faenza e Lugo, ha portato all’identificazione di circa 56mila persone e al controllo di 16mila veicoli. Diciannove i mezzi sequestrati, 183 le violazioni al Codice della strada contestate e 26 i ritiri di documenti. Particolare attenzione è stata riservata alle persone sottoposte a misure restrittive: circa 3mila i controlli, intensificati nel periodo delle festività.

Sul fronte repressivo, nell’arco dell’anno sono state arrestate 254 persone, tra cui 16 minorenni, e denunciate altre 1.187 per reati soprattutto contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Proprio nell’ambito del contrasto allo spaccio sono stati sequestrati complessivamente 75 chilogrammi di droga: 8,3 di cocaina e oltre 66 di hashish.

A supporto dell’attività investigativa, la Polizia Scientifica ha effettuato 128 sopralluoghi, 280 analisi di sostanze stupefacenti e rilievi fotodattiloscopici su oltre 4mila persone accompagnate negli uffici di polizia per l’identificazione.

Intensa anche l’attività amministrativa: sono stati rilasciati circa 13.500 passaporti e controllati 45 circoli e locali pubblici. In nove casi, a seguito di criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica, il Questore di Ravenna ha disposto la chiusura temporanea dei locali ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda l’immigrazione, sono state istruite 114 procedure di espulsione, con 17 accompagnamenti alla frontiera e 11 al Centro di permanenza per il rimpatrio. Sul piano della prevenzione, la Divisione Anticrimine ha consentito l’emissione di oltre 340 provvedimenti: tra questi 101 fogli di via con divieto di ritorno e 76 Daspo urbani, mirati a tutelare sicurezza, decoro e vivibilità degli spazi pubblici, spesso nei confronti di soggetti giovani responsabili di reati contro il patrimonio o la persona.

Attenzione anche al contrasto alla violenza di genere: nel corso dell’anno il Questore ha emesso 34 ammonimenti, perlopiù nei confronti di uomini autori di violenza domestica o atti persecutori verso partner o ex compagne.

La Polizia Stradale ha effettuato 997 pattuglie di vigilanza e pronto intervento, percorrendo circa 290mila chilometri e rilevando 168 incidenti. Controllate circa 8mila persone e 5.700 veicoli, con 6.050 contravvenzioni elevate, 106 mezzi sequestrati, 143 fermi amministrativi e 47 denunce, soprattutto per guida in stato di ebbrezza.

Nel porto di Ravenna, la Polizia di Frontiera ha identificato oltre 300mila persone, in gran parte croceristi, e controllato 2.300 navi. Infine, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto 343 denunce, arrestato due persone per reati legati alla pedopornografia online e denunciato altre 350 per diversi illeciti commessi in rete.