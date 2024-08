Ravenna, ultima riunione operativa in vista dell’arrivo della nave di migranti

Terminata l’ultima riunione di coordinamento in Prefettura a Ravenna in vista dell’arrivo atteso alle 00.45 dell’8 agosto della nave ong Geo Barents con a bordo 73 migranti con sbarco alla banchina di Fosfitalia in via Baiona. Confermate anche le visite mediche e gli adempimenti di polizia che si svolgeranno al Pala De André. Per quanto riguarda le visite mediche si svolgeranno appena raggiunto il palazzetto, mentre successivamente i migranti avranno la possibilità di riposarsi sulle brandine messe a disposizione dalla Croce Rossa Italiana per attendere le 6 per i successivi controlli di polizia. Per quanto riguarda la ripartizione resta invariata, 70 migranti in Veneto e 3 minori non accompagnati smistati tra Bologna (2) e Ravenna. Si tratta - ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa - del 13° sbarco a Ravenna dal 31 dicembre 2022, il quarto per la Geo Barents. In totale saranno giunti finora al porto romagnolo 1.300 migranti di cui 277 minori non accompagnati.