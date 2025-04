Ravenna, uccise la moglie annegandola: a giugno si apre il processo in Assise

RAVENNA - Una tragedia maturata nel silenzio di una casa, nel peso quotidiano di una malattia devastante. È la storia dell’omicidio di Piera Ebe Bertini, 77 anni, uccisa dal marito Enzo Giardi, 78 anni, lo scorso 9 settembre nella loro abitazione di via Colombo Lolli, a Ravenna.

Giardi, ex bancario in pensione, ha confessato ai soccorritori di aver immerso la moglie — affetta da Alzheimer in fase avanzata — nella vasca da bagno, causandone l’annegamento. L’uomo è ora accusato di omicidio volontario pluriaggravato e sarà processato a giugno, dopo la richiesta di giudizio immediato della Procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Giardi si occupava della moglie da anni, rifiutando l’idea di affidarla a una struttura. La decisione estrema sarebbe maturata davanti a un improvviso peggioramento della donna e alla paura di un futuro che li avrebbe divisi.

