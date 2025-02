Ravenna, uccise la figlia buttandosi dal palazzo: rinviata a giudizio ma non è imputabile

RAVENNA. Vivere sapendo di avere ucciso la cosa più cara al mondo. Vivere a dispetto del vano tentativo di farla finita. «Una condanna». Giulia Lavatura Truninger lo aveva detto fin da subito nel corso dell’interrogatorio, prima ancora di essere giudicata totalmente incapace di intendere e volere. Una valutazione psichiatrica unanime, sulla base della quale la 42enne ravennate risulterebbe non imputabile, seppure socialmente pericolosa. Il processo che la vede accusata di omicidio volontario aggravato per avere ucciso la figlia di 6 anni Wendy l’8 gennaio 2024, gettandosi insieme a lei dal nono piano del palazzo in cui abitavano, in via Drad 39, dovrà necessariamente passare dalla Corte d’assise.

Si tratta di una questione meramente tecnica. Il codice di procedura penale prevede infatti che qualora esista una causa che estingue il reato o la persona non sia imputabile, il giudice non può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento debba seguire anche l’applicazione di una misura di sicurezza. E’ proprio questo il caso: la madre 42enne, ritenuta infatti potenzialmente pericolosa, sarà sottoposta alla libertà vigilata, dopo avere passato gli ultimi mesi agli arresti domiciliari alla clinica Villa Azzurra di Riolo Terme. Per questo motivo ieri il giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti ha disposto il rinvio a giudizio. Sarà la corte composta da due giudici e dalla giuria popolare a chiudere definitivamente il processo.