Ravenna, ubriaco molesto in un locale, prende a calci e morsi i Carabinieri: arrestato 43enne

La serata di ieri nel centro di Ravenna è stata segnata da momenti di forte tensione all’interno di un locale. L’allarme è scattato quando al 112 è giunta una segnalazione urgente che indicava la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – di origini straniere di 43 anni, già noto alle Forze dell’Ordine – si trovava all’interno del locale intento a importunare pesantemente gli avventori, creando forte preoccupazione tra i clienti e il personale.

La reazione violenta e l’uso dello spray urticante

Giunti tempestivamente sul posto per verificare la situazione, i Carabinieri hanno cercato di procedere all’identificazione del 43enne. L’uomo ha reagito con un atteggiamento fortemente ostile e aggressivo. Si è scagliato contro gli operatori con calci e pugni, arrivando persino a mordere uno dei Carabinieri all’avambraccio, fortunatamente senza provocare gravi lesioni. Per contenere l’esagitato, i militari sono stati costretti a fare ricorso allo spray urticante al peperoncino in dotazione.

L’arresto e la convalida in tribunale