Ravenna, ubriaco molesto in un locale, prende a calci e morsi i Carabinieri: arrestato 43enne

La serata di ieri nel centro di Ravenna è stata segnata da momenti di forte tensione all’interno di un locale. L’allarme è scattato quando al 112 è giunta una segnalazione urgente che indicava la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – di origini straniere di 43 anni, già noto alle Forze dell’Ordine – si trovava all’interno del locale intento a importunare pesantemente gli avventori, creando forte preoccupazione tra i clienti e il personale.