Ravenna, ubriaco fradicio lancia sedie in piazza: multa e ordine di allontanamento

Ravenna
  • 13 giugno 2026
Ravenna, ubriaco fradicio lancia sedie in piazza: multa e ordine di allontanamento

A Ravenna proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, estesi sia alle zone del centro che ai litorali. Nella serata di giovedì, è stato arginata sul nascere la condotta pericolosa di un uomo che in tarda serata, in Piazza Kennedy, stava assumendo un atteggiamento molesto ed aggressivo, gettando alcune sedie di un locale: i poliziotti lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a controllo, provvedendo poi ad accompagnarlo in Questura per una completa identificazione e, conseguentemente, a sanzionarlo per ubriachezza molesta oltre che con ordine di allontanamento.

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