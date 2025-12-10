Ravenna, ubriaco all’uscita del locale, minaccia anche i Poliziotti: “daspo Willy “di un anno

Ravenna
  • 10 dicembre 2025
Ravenna, ubriaco all’uscita del locale, minaccia anche i Poliziotti: “daspo Willy “di un anno

Un intervento effettuato dalle Volanti della Polizia di Stato di Ravenna, ha visto protagonista un 47enne, già gravato da precedenti, notato dagli operatori in stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcol mentre discuteva animatamente all’esterno di un locale con alcuni avventori; prontamente fermato, l’uomo, non collaborativo, con fare minaccioso, si è opposto fisicamente al controllo di polizia. Per il 47enne è scattata la denuncia a piede libero e successivamente il daspo per un anno dai locali del centro di Ravenna.

