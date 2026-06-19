Ravenna, ubriaca fradicia, abbatte la segnaletica e poi si accomoda nell’auto che la soccorre

Ubriaca, è uscita di strada abbattendo la segnaletica, e quando una persona si è fermata per prestarle soccorso, è scesa dalla macchina e si è sistemata “comodamente” sulla sua, lato passeggero. E’ quanto accaduto intorno all’una di notte di martedì scorso, all’incrocio tra via Baiona e via Volano. Qui la Polizia locale di Ravenna è arrivata dopo la chiamata di una testimone, che ha spiegato di aver assistito all’evento e di essersi fermata per prestare eventuale soccorso.

La responsabile dell’incidente, un’italiana 57enne residente nel ravennate, racconta la Polizia locale, “era palesemente ubriaca e, dopo essere scesa dall’auto incidentata, si era comodamente sistemata all’interno dell’auto, lato passeggero, della persona fermatasi a prestare soccorso”. Sottoposta ad etilometro, è stata denunciata perché aveva un tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte il limite consentito.