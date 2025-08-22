Ravenna, ubriaca con un tasso alcolemico 4 volte il consentito: carambola tra le auto nella notte

Intervento nella notte per la Polizia Locale di Ravenna, a seguito di fuoriuscita autonoma di un veicolo, in viale dei Navigatori, nella zona dei lidi ravennati. La segnalazione è pervenuta alle 2.45 dal 118. Sul posto gli agenti dell’Ufficio Infortunistica, inviati per i rilievi, hanno constatato che l’incidente non aveva provocato feriti, ma ha visto coinvolta una sola auto, la cui conducente, dopo aver perso il controllo, aveva urtato un veicolo in sosta.

La 44enne alla guida, sottoposta ad etilometro è risultata positiva con un tasso alcolemico ben oltre il consentito: 2,36 grammi per litro alla prima prova e 2,31 grammi per litro alla seconda.

La donna, cui è stata ritirata la patente, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti dell’ora notturna e di aver provocato il sinistro.